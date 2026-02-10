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Сальвадор Дали: Сюрреализм — это я!

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+

Про событие

Сальвадор Дали входит в топ-5 самых известных художников мира. Автора знаменитых «расплавленных часов» знают даже те, кто далёк от искусства. Его творчество может отталкивать, или завораживать, но оно никогда не оставляет равнодушным. Откуда черпал вдохновение гениальный безумец, как он связан с Россией, а также, почему Дали читал лекции в скафандре? Об этом и не только поговорят на лекции «Сальвадор Дали: Сюрреализм — это я!». Лектор: Сабина Мельник, искусствовед, куратор выставок, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024).

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