Сахарный Человек
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Сахарный Человек — московские эйсид-джем-рокеры, будто соскочившие в нашу реальность прямиком с магнитной плёнки 60-х. Их буги-вудсток-рок звучит так аутентично, что каждый концерт становится машиной времени для путешествия в атмосферу легендарного фестиваля 1969 года — в мир психоделического рока, где живой коллаж из импровизаций создаёт тот самый звук, который можно описать только одним словом — сахарный! Специальные гости вечера — юный и многообещающий квартет Континенталь. Вход 500р с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4328), 700 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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