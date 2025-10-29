Мир, любовь, рок, SAHALIN! SAHALIN впервые в Нижнем Новгороде. 24 октября группа SAHALIN даст большой концерт в рамках осеннего тура. Ты услышишь любимые хиты, новые песни, лично пообщаешься и сфотографируешься с артистами.