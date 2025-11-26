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Сад Химер
Большая Печёрская улица, 56
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль о путешествии Духа по мистическому саду, населённому редкими и прекрасными чудовищами. Рассказ о страстях, раскаянии и перерождении. Танец под музыку поэтических и философских литаний к создателю, созерцание ускользающей, иной красоты на поверхности ночного озера в тенистом саду. Знакомство с хищной стороной прекрасного. Режиссёр — Анастасия Голубева. Хореограф-постановщик — Полина Зырянова. Актёры: Полина Зырянова, Людмила Волонкина, Анна Гавалевич, Максим Гущин. Стихи — Анастасии Голубевой, читает автор.
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