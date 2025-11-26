Спектакль о путешествии Духа по мистическому саду, населённому редкими и прекрасными чудовищами. Рассказ о страстях, раскаянии и перерождении. Танец под музыку поэтических и философских литаний к создателю, созерцание ускользающей, иной красоты на поверхности ночного озера в тенистом саду. Знакомство с хищной стороной прекрасного. Режиссёр — Анастасия Голубева. Хореограф-постановщик — Полина Зырянова. Актёры: Полина Зырянова, Людмила Волонкина, Анна Гавалевич, Максим Гущин. Стихи — Анастасии Голубевой, читает автор.