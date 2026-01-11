Ночь, где можно выпустить всех демонов наружу. Примеряй мрачные образы, создавай пугающий грим. — Живой вокал — Екатерина Седых — Диджей-сет (хаус, диско, клаб) — Фотограф Гостям в образах — мрачный коктейль в подарок. Вход свободный. Действует дресс код и фейс контроль.