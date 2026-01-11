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  1. Нижний Новгород
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Русская тьма

Salvador Dali, улица Коминтерна, 10

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где можно выпустить всех демонов наружу. Примеряй мрачные образы, создавай пугающий грим. — Живой вокал — Екатерина Седых — Диджей-сет (хаус, диско, клаб) — Фотограф Гостям в образах — мрачный коктейль в подарок. Вход свободный. Действует дресс код и фейс контроль.

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