Сообщается о странном феномене, который овладевает телами на танцполе. Не оглядывайся, не пытайся бежать, потому что от дембоу не скрыться. Единственное правила, чтобы выжить в эту ночь: Если ты танцуя опустишься на пол до полуночи, проклятие старого реггетона не даст тебе сбежать. Ты готов? Стоимость: Предпродажа: 350 ₽ | На входе: 500 ₽ (Только наличными)