Яркое и безумное празднование Хэллоуина. Заправлять парадом тьмы будут лучшие проводники драм-н-бейс сцены. Проведи самую страшную ночь этого года под ломаные ритмы. — Abstractonia (Беларусь) В 2019 году проект стремительно ворвался в драм-н-бейс культуру и успел обратить на себя внимание широкой аудитории: от техноидного комьюнити, до поклонников мейнстрима. Благодаря активной работе с зарубежными лейблами их хиты прогремели в ряде европейских подкастов и стали узнаваемы далеко за пределами СНГ. — MJ Free (Москва) Крёстный отец российского техстепа, основатель и бессменный лидер лейбла FREE bpm. Лайн-ап: Abstractonia MJ Free Robax Kartime Atari