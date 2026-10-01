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Ночная вечеринка: Хэллоуин в стиле драм-н-бейс

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Яркое и безумное празднование Хэллоуина. Заправлять парадом тьмы будут лучшие проводники драм-н-бейс сцены. Проведи самую страшную ночь этого года под ломаные ритмы. — Abstractonia (Беларусь) В 2019 году проект стремительно ворвался в драм-н-бейс культуру и успел обратить на себя внимание широкой аудитории: от техноидного комьюнити, до поклонников мейнстрима. Благодаря активной работе с зарубежными лейблами их хиты прогремели в ряде европейских подкастов и стали узнаваемы далеко за пределами СНГ. — MJ Free (Москва) Крёстный отец российского техстепа, основатель и бессменный лидер лейбла FREE bpm. Лайн-ап: Abstractonia MJ Free Robax Kartime Atari

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