Древняя столица фанка — Нижний Новгород — открывает двери уже для второй вечеринки от трёх виниловых богатырей. — Super Soul диджей Назин — Prince Igor — глава The Soul Surfers и надежда русского соула — Максим Купер — признанный мастер изящного стиля Синоптики обещают от +33 до 45 градусов виниловой жары — приготовься ;)