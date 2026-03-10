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  1. Нижний Новгород
  2. События

Фанк им. Горького

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Древняя столица фанка — Нижний Новгород — открывает двери уже для второй вечеринки от трёх виниловых богатырей. — Super Soul диджей Назин — Prince Igor — глава The Soul Surfers и надежда русского соула — Максим Купер — признанный мастер изящного стиля Синоптики обещают от +33 до 45 градусов виниловой жары — приготовься ;)

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