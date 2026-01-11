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Хэллоуин
Почтовый съезд, 3
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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сумеречная сторона бара вновь выворачивается наизнанку и готовит большое празднование с широкой программой и шабашем-маскарадом. Бар перевоплотится в дом с привидениями, на краны поставят исключительно специалитеты, не забывая про кухню и лайн-ап из приглашённых артистов. Тебя ждёт: — живое шоу группы «Неоновый Гроб» — энергичный танцевальный сет под аналоговый катушечный магнитофон «Рокотеки Орбита» — виниловый диджей-сет от Вани Мамутова Вход без костюма — 300 ₽. В костюмах — бесплатно.
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