Сумеречная сторона бара вновь выворачивается наизнанку и готовит большое празднование с широкой программой и шабашем-маскарадом. Бар перевоплотится в дом с привидениями, на краны поставят исключительно специалитеты, не забывая про кухню и лайн-ап из приглашённых артистов. Тебя ждёт: — живое шоу группы «Неоновый Гроб» — энергичный танцевальный сет под аналоговый катушечный магнитофон «Рокотеки Орбита» — виниловый диджей-сет от Вани Мамутова Вход без костюма — 300 ₽. В костюмах — бесплатно.