Dreamlaser отмечает 21-й день рождения большим рейвом. В лайнапе встретятся разные поколения и направления электронной сцены. Артисты: Ishome Philipp Gorbachev Sestrica as Aunt Zaza Raumtester x Angelina Roma Ptashenko Obgon Finetune Klotho Экспериментальная электроника, аналоговые и аудиовизуальные лайвы, техно, транс и брейкбит. Все грани клубной музыки за одну ночь.