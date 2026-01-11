ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Dreamlaser

ЦЕХ*
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Dreamlaser отмечает 21-й день рождения большим рейвом. В лайнапе встретятся разные поколения и направления электронной сцены. Артисты: Ishome Philipp Gorbachev Sestrica as Aunt Zaza Raumtester x Angelina Roma Ptashenko Obgon Finetune Klotho Экспериментальная электроника, аналоговые и аудиовизуальные лайвы, техно, транс и брейкбит. Все грани клубной музыки за одну ночь.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Хэллоуин Латино
Хэллоуин Латино

от 350₽

Ночная вечеринка: Хэллоуин в стиле драм-н-бейс
Ночная вечеринка: Хэллоуин в стиле драм-н-бейс

800₽

Единое окно в ад
Единое окно в ад

666₽

Хэллоуин
Хэллоуин

от 1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи