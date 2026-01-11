Здесь тебе нужно будет выбрать сторону — вампиры или скейтеры. Готовь образ, доставай доски и настраивайся на ночь, в которой найдётся место и костюмам, и трюкам, и танцам до утра. Конкурс костюмов: Вампирский плащ или скейтерский прикид — решать тебе. Выберут двух победителей: лучшего вампира и лучшего скейтера. Оба получат призы. Но есть нюанс: чтобы побороться за звание лучшего скейтера в конкурсе костюмов, одних мешковатых джинсов и футболки мало — нужна собственная доска. Без скейта образ не засчитывается. Конкурс скейтбординга: Для тех, кто умеет не только выглядеть как скейтер, но и кататься, устроим отдельный контест на рампе у бара. Лучший райдер заберёт ещё один приз. За музыку этой ночью будут отвечать ребята из Jungle: 21:00–22:30 — Edmn 22:30–23:30 — Post Dream 23:30–00:30 — Kovalev 00:30–01:30 — Dancho 01:30–03:00 — Tsantsinger Фейс-контроль/дресс-код: в костюме — бесплатно, без костюма — 500 ₽. А если конкурсы — не твоя история, всё равно залетай. Можно просто провести вечер с друзьями, послушать музыку и посмотреть, что устроят вампиры со скейтерами. Костюм и участие в конкурсах не обязательны — главное, чтобы было желание провести эту ночь хорошо :)