Укрывайся от холодов в атмосфере зимней сказки. Поверить в чудо тебе помогут: Mint Tea — нежный и мечтательный дрим-поп из столицы ТЭС — инди-группа с завораживающим женским вокалом и словесными находкам Jazz Underground Quintet — молодой джазовый коллектив с налетом винтажной романтики Двери в 19:00 Вход 500 с репостом, 700 без