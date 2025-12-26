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Рождественское чудо
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Укрывайся от холодов в атмосфере зимней сказки. Поверить в чудо тебе помогут: Mint Tea — нежный и мечтательный дрим-поп из столицы ТЭС — инди-группа с завораживающим женским вокалом и словесными находкам Jazz Underground Quintet — молодой джазовый коллектив с налетом винтажной романтики Двери в 19:00 Вход 500 с репостом, 700 без
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