Романсы в саду
ул.Короленко, 17
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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Камерные концерты городских романсов в тени деревьев. Солистки спектакля Светлана Ползикова и Ольга Валентинова исполняют дореволюционные и советские романсы под гитару и пианино. Идеальный формат вечера — уютно, нежно, по-домашнему. Вход свободный. Здесь можно посмотреть расписание концертов: https://tickets.zkvartaly.ru/events#event/2473939
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