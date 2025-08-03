ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Романсы в саду

Заповедные Кварталы
ул.Короленко, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Камерные концерты городских романсов в тени деревьев. Солистки спектакля Светлана Ползикова и Ольга Валентинова исполняют дореволюционные и советские романсы под гитару и пианино. Идеальный формат вечера — уютно, нежно, по-домашнему. Вход свободный. Здесь можно посмотреть расписание концертов: https://tickets.zkvartaly.ru/events#event/2473939

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста