Open-air в центре города, который объединит 6 трибьют-групп в один незабываемый фестиваль. Все культовые хиты рок-легенд, бешеная энергетика и море голосов, поющих в унисон. В программе – трибьюты Muse, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Rammstein (группа SEHNSUCHT), Limp Bizkit и The Prodigy.