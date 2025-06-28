Rock Mania Tribute Fest
Летняя сцена Почайны, Почаинская улица, 17Ж
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Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Open-air в центре города, который объединит 6 трибьют-групп в один незабываемый фестиваль. Все культовые хиты рок-легенд, бешеная энергетика и море голосов, поющих в унисон. В программе – трибьюты Muse, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Rammstein (группа SEHNSUCHT), Limp Bizkit и The Prodigy.
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