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Rock Mania Tribute Fest

Летняя сцена Почайны, Почаинская улица, 17Ж

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Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Open-air в центре города, который объединит 6 трибьют-групп в один незабываемый фестиваль. Все культовые хиты рок-легенд, бешеная энергетика и море голосов, поющих в унисон. В программе – трибьюты Muse, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Rammstein (группа SEHNSUCHT), Limp Bizkit и The Prodigy.

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