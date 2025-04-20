Repugnant Flesh Annihilation
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт, что темнее твоей души и глубже твоего отчаяния. Dysthymia (noisegrind, МСК) Carbonized Eyesockets (goregrind, СПб) Некроспора (goregrind, СПб) local support: Wombripper (death metal) Оплата на входе. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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