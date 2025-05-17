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Лейбл Jam Squad Records организует музыкальный фестиваль. На сцене ты сможешь услышать музыку любого жанра и вкуса, от поп-панка до дэткора. Выступают такие команды как: CULTRIP \\БОЛЕЗНИ// Assanity B R I T B E E ОCR my self MITKOR Вишнёвый JSS DARK SUMMON old guard is dead Оплата на входе.
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