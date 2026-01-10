Разлом. Между измерениями, жанрами и привычным восприятием искусства. Танцевально-музыкальный перформанс, где оркестровая мощь Ханса Циммера, электронные вибрации мультивселенной и физика движения вне реальности сталкиваются в одной точке под куполом Планетария. В основе перформанса — современная хореография с элементами контемпорари, физического театра и иммерсивной пластики. Живая музыка переплетается с визуальным искусством на грани реальности, создавая абсолютно новое переживание времени, идентичности и выбора.