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Разлом. Интерстеллар

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Разлом. Между измерениями, жанрами и привычным восприятием искусства. Танцевально-музыкальный перформанс, где оркестровая мощь Ханса Циммера, электронные вибрации мультивселенной и физика движения вне реальности сталкиваются в одной точке под куполом Планетария. В основе перформанса — современная хореография с элементами контемпорари, физического театра и иммерсивной пластики. Живая музыка переплетается с визуальным искусством на грани реальности, создавая абсолютно новое переживание времени, идентичности и выбора.

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