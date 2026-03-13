Радиопомехи
Почаинская улица, 17С
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
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Про событие
Интеллигенты-маргиналы из Питерских подворотен. Песни о плохих девочках, депрессивных мальчиках и душевном коллапсе. Презентация нового альбома + лучшие хиты за всю историю коллектива.
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