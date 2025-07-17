Бумага, ткань, дерево. Краска, карандаш, нить. В каждом материале заключается своя гамма смыслов. На примере своих работ Алена Пасхина покажет, как составляет высказывания без изображения, предложит гостям пронаблюдать параллели в работе художников и философов относительно окружающих предметов и материалов. А во второй части мероприятия предложит попрактиковаться в значимом для художницы методе созерцания и знакомства со средой — вышивке «на просвет». Алена Пасхина — мультимедийная художница, выпускница магистратуры Школы дизайна ВШЭ, резидентка 10-го сезона платформы «Открытых студий» на базе ЦСИ «Винзавод». Основательница и участница художественного объединения garderie (2024). В своих проектах представляет печатную графику, фотографию и скульптурные объекты из нетрадиционных материалов. Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.