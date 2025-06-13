Потоки тьмы сгущаются над Алькатрасом и низвергнутся в его стенах в Пятницу 13е. На сцену выйдут представители сил тьмы, чтобы забрать тебя в свои ряды: Run,Bitch!Run! (Demonic Electrocore), Screaming Grave (Hellish Metal), Dark Summon (Evilmix Metal), Kult (Horror Nu-Metal), Cultrip (Infernal Metalcore). Вход 300 рублей, в страшном костюме вход бесплатный.