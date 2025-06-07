Punk Rock Summer Open
Большая Покровская улица, 25
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Пора открывать летний панк-рок сезон. Стартуй в музыкальном баре Мориарти вместе с крутейшими бандами Нижнего Новгорода: «Можно? Нужно!» и «ПАDОНКИ», а также гостями из Москвы «Титбит» и далекого Норильска — «Plombeer».
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