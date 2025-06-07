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  1. Нижний Новгород
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Punk Rock Summer Open

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Пора открывать летний панк-рок сезон. Стартуй в музыкальном баре Мориарти вместе с крутейшими бандами Нижнего Новгорода: «Можно? Нужно!» и «ПАDОНКИ», а также гостями из Москвы «Титбит» и далекого Норильска — «Plombeer».

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