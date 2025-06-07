Пора открывать летний панк-рок сезон. Стартуй в музыкальном баре Мориарти вместе с крутейшими бандами Нижнего Новгорода: «Можно? Нужно!» и «ПАDОНКИ», а также гостями из Москвы «Титбит» и далекого Норильска — «Plombeer».