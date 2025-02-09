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Punk Rock Fest

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Небольшой фестиваль молодых панк рок групп - Крюшон, ППМ и Проsпект Dюран. Веселые и энергичные ребята зажгут сцену и зал! Крюшон - самая экстремальная гранж группа в мире, они совмещают аморальные текста, мелодичные припевы и жёсткие брэйки. Бешеная энергия на концертах не оставит даже самых трезвых слушателей. ППМ - тексты и музыка в жанре хардкор-панка. Проsпект Dюран — молодая нижегородская панк-группа. В своих песнях они рассказывают про повседневные вещи, которые знакомы каждому. Оплата на входе.

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