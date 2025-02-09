Небольшой фестиваль молодых панк рок групп - Крюшон, ППМ и Проsпект Dюран. Веселые и энергичные ребята зажгут сцену и зал! Крюшон - самая экстремальная гранж группа в мире, они совмещают аморальные текста, мелодичные припевы и жёсткие брэйки. Бешеная энергия на концертах не оставит даже самых трезвых слушателей. ППМ - тексты и музыка в жанре хардкор-панка. Проsпект Dюран — молодая нижегородская панк-группа. В своих песнях они рассказывают про повседневные вещи, которые знакомы каждому. Оплата на входе.