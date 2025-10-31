Тёмные силы призвали в Нижний Новгород целый панк-парад. В день, когда вся нечисть вылезет из своих нор и убежищ, сцену бара заполнят: СмеХ (Истра) Пляж (Москва) Ataka (Владимир) Как Хочешь (Лысково) Можно? Нужно! (Автозавод)