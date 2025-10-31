Punk Halloween
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тёмные силы призвали в Нижний Новгород целый панк-парад. В день, когда вся нечисть вылезет из своих нор и убежищ, сцену бара заполнят: СмеХ (Истра) Пляж (Москва) Ataka (Владимир) Как Хочешь (Лысково) Можно? Нужно! (Автозавод)
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