Психея: 30 лет Киберэмокора
Большая Покровская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Эволюция уникального музыкального почерка Психеи сквозь призму времени. Разнообразная музыкальная палитра, оригинальная лирика, эмоциональный надрывный вокал и читка, мощная музыкальная энергия и ритмика, грязный гитарный звук и тернтейблизм — вот из чего плетёт свой узор Психея. Группа берёт в турне свой звук, свет, авторское видеошоу, гору мерча, винил, кассеты, книги, а главное — музыкальное путешествие сквозь время и пространство для всех поклонников творчества группы разных поколений. Пой, мой город!.. Ожидается повышение цен.
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