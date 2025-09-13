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Психея: 30 лет Киберэмокора

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Эволюция уникального музыкального почерка Психеи сквозь призму времени. Разнообразная музыкальная палитра, оригинальная лирика, эмоциональный надрывный вокал и читка, мощная музыкальная энергия и ритмика, грязный гитарный звук и тернтейблизм — вот из чего плетёт свой узор Психея. Группа берёт в турне свой звук, свет, авторское видеошоу, гору мерча, винил, кассеты, книги, а главное — музыкальное путешествие сквозь время и пространство для всех поклонников творчества группы разных поколений. Пой, мой город!.. Ожидается повышение цен.

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