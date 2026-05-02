Концерт-презентация — это мощный звук, сочный свет, авторская видеоинсталляция, оригинальная концертная программа из всех песен альбома а также лучших хитов, бодряков и медляков из обширной дискографии «Психеи». Группа презентует свой новый альбом редких песен под названием «Прото». Коллекция композиций которые нечасто исполняются на концертах и впервые записываются на студии в современном звучании коллектива. Проведена большая работа по поиску и реставрации компьютерных партий, сэмплов, редакции и обновления аранжировок и текстов. Релиз обещает быть очень интересным и неожиданным..