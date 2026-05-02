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Психея

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт-презентация — это мощный звук, сочный свет, авторская видеоинсталляция, оригинальная концертная программа из всех песен альбома а также лучших хитов, бодряков и медляков из обширной дискографии «Психеи». Группа презентует свой новый альбом редких песен под названием «Прото». Коллекция композиций которые нечасто исполняются на концертах и впервые записываются на студии в современном звучании коллектива. Проведена большая работа по поиску и реставрации компьютерных партий, сэмплов, редакции и обновления аранжировок и текстов. Релиз обещает быть очень интересным и неожиданным..

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