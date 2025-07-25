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Проект Декабрь: Большой панк концерт

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Проект Декабрь играет простую музыку. Для каждого они найдут настроение, темп, стиль, смысл и его отсутствие. Главное, что музыка идет из них...от них. В этот пятничный вечер будет много веселого поп-панка, который поддержит летнее настроение и не даст спокойно стоять в сторонке или сидеть за столиком. Концерт даст раскрепощение и свободу от всех проблем и всей повседневной суеты, даст глоток свежего воздуха в понимании жизни. Приходи в гости на плясанье и веселье. Оплата на входе.

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