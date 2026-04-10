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Принцесса Диана. Королева сердец

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 0+

Про событие

Принцесса Диана — третья в списке ста величайших британцев в истории. По данным опросов, она самая узнаваемая женщина в мире. Так и не став королевой Британии, она стала королевой человеческих сердец. Какие трудности пришлось преодолеть хрупкой жене наследника престола, и была ли её смерть случайностью, ты узнаешь на лекции. Лектор: Сабина Мельник, искусствовед, куратор выставок, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024), член Ассоциации искусствоведов России.

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