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Премьерный показ: «Воздушный мост»
улица Красная Слобода, 9А
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
«Воздушный мост» — совместный проект художницы Вацы и инди-кинооператора Данилы Викулова о поисках рая снаружи и конструировании его внутри себя. Короткометражный фильм обращается к историям из жизни мифических существ Нижнего Новгорода и доступным способам таковыми стать. Показы пройдут с обсуждением, комментариями авторов и презентацией одноименного зина. Даты: 17 июля 18:00 18 июля 17:00
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