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  1. Нижний Новгород
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Праздность и безделье в XIX веке

Заповедные Кварталы
Старт экскурсии: Короленко, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+

Про событие

Программа о досуге и развлечениях нижегородцев более ста лет назад. Люди во все времена были людьми, они работали, заботились о делах, воспитывали детей, ссорились и отдыхали. Даже несмотря на то, что предки не знали что такое 8-часовой рабочий день и соцстрахование, у них было время, которое они проводили помимо работы. Как отдыхали и как проводили выходные? Куда ходили и какие развлечения предпочитали? Как проходили праздники и чем занимались в качестве хобби нижегородцы в XIX–начале XX веков? На прогулке по кварталу церкви Трех Святителей узнаешь, как был устроен досуг горожан более ста лет назад. Посетишь усадьбу начала XX века, а еще каждый гость получит набор для согревающего настаивания. Важно: все экскурсии по кварталу начинаются в Инфоцентре на Короленко,18, расположенном на 1 этаже в правом крыле дома. Покажи билет администратору центра для проверки. Взамен ты получишь карту квартала и метку, где будет ждать гид.

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