А ты знал, что листья герани могут пахнуть фруктами, цветами и даже всемирно известным парфюмом? Вместе с Александром Аброчновым — кандидатом наук и владельцем оранжереи «Сад ароматов» — ты погрузишься в удивительный мир пеларгоний. Узнаешь истории о видах и полезных свойствах этих растений, посадишь собственный ароматный росток, получишь советы по уходу от эксперта с 20-летним опытом и, конечно, насладишься традиционным чаепитием с травяными настоями из душистых листьев. Уютная встреча в историческом пространстве, где можно задать вопросы, поделиться впечатлениями и унести с собой частичку цветущей герани.