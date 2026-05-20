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Чаепитие в саду душистых гераней

Заповедные Кварталы
Славянская, 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+

Про событие

А ты знал, что листья герани могут пахнуть фруктами, цветами и даже всемирно известным парфюмом? Вместе с Александром Аброчновым — кандидатом наук и владельцем оранжереи «Сад ароматов» — ты погрузишься в удивительный мир пеларгоний. Узнаешь истории о видах и полезных свойствах этих растений, посадишь собственный ароматный росток, получишь советы по уходу от эксперта с 20-летним опытом и, конечно, насладишься традиционным чаепитием с травяными настоями из душистых листьев. Уютная встреча в историческом пространстве, где можно задать вопросы, поделиться впечатлениями и унести с собой частичку цветущей герани.

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