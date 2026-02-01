В этот раз организаторы решили собрать всех на Барное Бинго. Никаких сложных вопросов, никаких знаний, надеяться можно только на удачу и скорость. Казалось бы это все составляющие бинго, хотя нет ещё будет много юмора и веселья. Скорей собирай свою команду. Приглашай друзей весело провести время вместе и доказать звание лучших знатоков в этом городе, ну и побороться за главный приз — депозит на бар Синего Кота. Команды от 2х до 6 чел. Регистрация команд по ссылке. Оплата на месте.