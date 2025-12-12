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Покер на интерес

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Покер — карточная игра, цель которой собрать выигрышную комбинацию или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре. Тебя ждут: — Игра на интерес без денег и призов, без нарушения закона. — Обучение для новичков кто не умеет играть. — Интересные партии и звание Победителя вечера. — Вкусный кофе и приятная компания. Вход: бесплатный при регистрации.

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Комментарии

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Евгений
8 августа 2025, 16:04

Я иду)

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Юлия
4 июля 2025, 21:40

Не играла в покер, надо попробовать)

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Александр
10 июня 2025, 11:27

Странное фото где все сидят по двое за столами) Это точно покер?😅

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