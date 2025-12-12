Покер — карточная игра, цель которой собрать выигрышную комбинацию или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре. Тебя ждут: — Игра на интерес без денег и призов, без нарушения закона. — Обучение для новичков кто не умеет играть. — Интересные партии и звание Победителя вечера. — Вкусный кофе и приятная компания. Вход: бесплатный при регистрации.