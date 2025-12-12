Покер на интерес
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Покер — карточная игра, цель которой собрать выигрышную комбинацию или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре. Тебя ждут: — Игра на интерес без денег и призов, без нарушения закона. — Обучение для новичков кто не умеет играть. — Интересные партии и звание Победителя вечера. — Вкусный кофе и приятная компания. Вход: бесплатный при регистрации.
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● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
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Комментарии
Не играла в покер, надо попробовать)
Александр10 июня 2025, 11:27
Странное фото где все сидят по двое за столами) Это точно покер?😅
Я иду)