Эмиграция станет на год старше, а созвучаторов станет на одного больше. Будешь слушать звуки, тишину между ними, а заодно перестать слушать себя и начать слышать других или ровно наоборот. В программе мульти-пост-этническая акустическая импровизация без плана и цели, но в нужном месте и в нужное время. Созвучия практикуют: — Миша Пиняев: выносливость — Рома Белоглазов: сила — Миша Скрябин: ловкость — Костя Майстренко: удача Набор шумелок: диджериду, гитары, горловое пение, асалато, калимба, варган, кастаньеты, пэндрам, оушн драм, глюкофон, тар, кахон, руки, ноги и точно что-нибудь ещё.к Начало: 19:00