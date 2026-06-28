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Практика созвучия часть II

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Эмиграция станет на год старше, а созвучаторов станет на одного больше. Будешь слушать звуки, тишину между ними, а заодно перестать слушать себя и начать слышать других или ровно наоборот. В программе мульти-пост-этническая акустическая импровизация без плана и цели, но в нужном месте и в нужное время. Созвучия практикуют: — Миша Пиняев: выносливость — Рома Белоглазов: сила — Миша Скрябин: ловкость — Костя Майстренко: удача Набор шумелок: диджериду, гитары, горловое пение, асалато, калимба, варган, кастаньеты, пэндрам, оушн драм, глюкофон, тар, кахон, руки, ноги и точно что-нибудь ещё.к Начало: 19:00

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