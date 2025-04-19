Potvor и aphotique приедут с программой атмосферного скримо и черного хардкора с кларнетом. Им придется пройти сквозь лед и пламя, любовь и ненависть, ведь тур — это встреча с друзьями и внутренними демонами; настоящий вызов для любого творца. Как город встретит музыкантов? Саппорт: holdkjeft, Язва Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.