Potvor, aphotique, holdkjeft, Язва
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Potvor и aphotique приедут с программой атмосферного скримо и черного хардкора с кларнетом. Им придется пройти сквозь лед и пламя, любовь и ненависть, ведь тур — это встреча с друзьями и внутренними демонами; настоящий вызов для любого творца. Как город встретит музыкантов? Саппорт: holdkjeft, Язва Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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