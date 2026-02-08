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Порез на собаке

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Порез на Собаке – это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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