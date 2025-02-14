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Попса/Рок

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

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от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Русская поп музыка в стиле хард и рок! Жаркие выступления Braking Bad не оставят равнодушными никого: знакомые всем поп песни с авторской хард-аранжировкой со вставками из рок хитов. «Царица» от «Металлики» и «Тополиный Пух» под «КиШ», «Ягода Малинка» и панк рок, «Алёшка» и рок баллады, «Белые розы», «Седая ночь», «Фаина» и даже «Цвет настроения синий»! И ещё много поп хитов в хард и рок и аранжировке! Сбор гостей - 19:00, старт с 20:00.

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