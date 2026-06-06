Поп-психоделия (Pop-psychedelia)
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт, где можно раствориться в гипнотических ритмах. Привоз вечера: психоделический шугейз из Перми — Half Moon Glass. Сочетание текучих гитарных текстур, тёплого аналогового звука синтезаторов и чиллового грува — всё это определяет саунд группы. Компанию им составят: — Континенталь — местный гаранжно-психоделический бэнд в духе винтажного рока 60-х — Федортолстой — дрим-поп/шугейз с нежным вокалом и меланхоличными текстами — ТЭС — инди-рок со словесными находками и ритмичным звучанием. Двери в 19:00 Вход 500 с репостом / 700 без Пост: https://vk.com/tagomagonn?w=wall-203940015_5454
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