Три творческих мастер-класса по созданию уникальных подарков своими руками. Унеси с собой не просто сувенир, а кусочек праздника, сделанный с душой. Маркет подарков ручной работы. Идеальное место, чтобы найти то самое, особенное, для тех, кому не хватает стандартных открыток и шариков. Игротека настольных игр. Окунись в мир игр — прекрасный способ весело провести время всей семьёй или с друзьями. Фримаркет /своп новогодней атрибутики. Приноси свои хорошие, но ненужные тебе новогодние украшения, гирлянды, декор и забирай себе то, что приглянулось. Дарим вещам вторую жизнь, а празднику — экологичность. Таинственный уголок с гадалкой. Загляни в будущее и получите предновогоднее предсказание — кто знает, какие сюрпризы готовит нам 2026 год?