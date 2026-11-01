Просмотр и обсуждение анимационного фильма «Тайна Келлс» с Таней Февралевой. «Тайна Келлс» — история, вдохновлённая ирландской мифологией, средневековыми легендами и искусством древних рукописей. Это сказка о юном монахе и волшебном лесе, настоящее визуальное путешествие, в котором оживают кельтские орнаменты, причудливые узоры и образы старинных иллюстраций. Особое внимание уделишь уникальному художественному языку мультфильма: плоскостной графике, символике цвета и необычной композиции кадров. Поговоришь о том, как традиционное искусство превращается в современную анимацию, какие мифы скрываются за сюжетом и почему этот фильм хочется рассматривать буквально покадрово. Начнётся вечер с совместного просмотра, а после ты поделишься впечатлениями, обсудишь визуальные находки, смыслы и то, что можно почерпнуть из этой необычной истории.