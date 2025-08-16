Главная идея фестиваля Pianissimo — познакомить слушателей с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки пространствах. Дмитрий Шишкин играет на фортепиано с двух лет. В настоящее время он студент Эпифанио Комиса в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Катании (Италия). Еще он обучается у Ари Варди в Ганноверской высшей школе музыки, театра и медиа. Программа концерта: 1. И. С. Бах. Хоральная прелюдия фа минор Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ («Я взываю к тебе, Господи Иисусе Христе), BWV 639 2. С. Франк. Прелюдия, фуга и вариация си минор, соч. 18 3. Н. К. Метнер. Четыре сказки для фортериано, соч. 26: – сказка № 1 ми-бемоль мажор – сказка № 3 фа минор 4. П. И. Чайковский «Думка. Русская деревенская картина», соч. 59 5. П. И. Чайковский «Русское скерцо», соч. 1, № 1 6. С. В. Рахманинов: 10 прелюдий, соч. 23 – прелюдия № 1 фа-диез минор – прелюдия № 3 ре минор – прелюдия № 5 соль минор 7. С. В. Рахманинов: 13 прелюдий, соч. 32 – прелюдия № 5 соль мажор – прелюдия № 8 ля минор – прелюдия № 10 си минор прелюдия № 12 соль-диез минор 8. Ф. Шуберт / Ф. Лист. 12 песен, S. 558: – № 8 «Гретхен за прялкой» – № 2 «Песня на воде» – № 4 «Лесной царь»