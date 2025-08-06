Главная идея фестиваля Pianissimo — познакомить слушателей с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки пространствах. Чжинву Бэ рвыступал на таких площадках, как Ateneu Barcelones, Hilton Head Tidepointe, Bucheon Art Center, Kumho Art Hall Yonsei, Hermann Art Center, Gwanglim Art Center, Geumjeong Cultural Center, Ferridge Hall, Mozart Hall и других. Также он развивал свои музыкальные способности через участие в различных мероприятиях, среди которых были Международный музыкальный фестиваль DMZ в Йончхоне, проект P1 Piano x Percussion Корейского национального института искусств, фестиваль Zulai на House Concert и других. Программа концерта: 1. П. И. Чайковский. 18 пьес для фортепиано, соч. 72: № 1 «Экспромт» № 4 «Характерный танец» № 5 «Раздумье» № 11 «Вальс-безделушка» № 15 «В манере Шопена» № 17 «Далекое прошлое» 2. С. С. Прокофьев. Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83 3. С. В. Рахманинов. Соната № 1 ре минор, соч. 2