Главная идея фестиваля Pianissimo — познакомить слушателей с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки пространствах. Александр Доронин выступал на самых известных концертных площадках Великобритании, Австрии, Польши, Китая, Вьетнама, Нидерландов, Швейцарии, а также разных городов России. Он участвовал в серии концертов «Звезды YAMAHA» в Сочи (2019), в проектах Loft Philharmonic и «Летние вечера в Елабуге», выступал с сольным концертом в Эрмитаже (2021) и в Steinway Hall (Лондон, Великобритания, 2023), организованным Keyboard Trust. Программа концерта: 1. Е. О. Фирсова. Гимн весне 2. Д. Скарлатти: – соната ре минор, K.176, L.163 – соната соль минор, К.8, L.488 – соната до мажор, К.501, L.137 3. К. Дебюсси. Бергамасская сюита, L.75 4. С. В. Рахманинов. Соната № 1 ре минор, соч. 28