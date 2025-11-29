Pharaon порадовал слушателей неожиданным анонсом в канун Нового года. На официальном сайте артиста был анонсирован концертный тур с мистическим названием «10:13». Что скрыто за названием «10:13»? Представит ли артист что-то новое в преддверии гастрольного тура? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут тебя на концерте.