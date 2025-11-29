Pharaon
Дворец спорта Нагорный, проспект Гагарина, 29
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Pharaon порадовал слушателей неожиданным анонсом в канун Нового года. На официальном сайте артиста был анонсирован концертный тур с мистическим названием «10:13». Что скрыто за названием «10:13»? Представит ли артист что-то новое в преддверии гастрольного тура? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут тебя на концерте.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи