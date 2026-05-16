Никто не знает, что ждёт гостей Алины. Алина Кугуш — художница из Санкт-Петербурга. Выпускница Академии им. Репина (мастерская Леонида Цхэ) и Школы «ПРО АРТЕ». Участница групповых выставок в Москве («Гараж», Третьяковка в Самаре), Нижнем Новгороде, Туле, Дубае, Стамбуле. Номинантка Премии Курехина (2022). Резидентка «Гаража» (2023) и Третьяковки в Самаре (2025). Стипендиатка «ГЭС-2» (2024/2026). Преподаватель Московской Школы современного искусства.