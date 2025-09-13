Pechora, Sektat, OGID
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Pechora презентует в Нижнем Новгороде новый альбом «Балабанов». Презентацию поддержат московские хардкорщики Sektat и нижнегородцы old guard is dead. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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