passmurny
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
passmurny впервые отправляются в тур в 2026 году с презентацией нового альбома. passmurny — это группа с адептами эстетизированной печали. Красивые, романтичные и искренние как пасмурное небо песни проникают в самое сердце. Музыка коллектива — это не унылый саундтрек для разбитых сердец, а многослойная терапевтическая эмоция, «меланхолия, дающая надежду». passmurny исследуют чувства честно и глубоко, показывая, что в тихой скорби можно найти точку роста, а в пасмурной погоде — повод остановиться и прислушаться к себе.
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