passmurny впервые отправляются в тур в 2026 году с презентацией нового альбома. passmurny — это группа с адептами эстетизированной печали. Красивые, романтичные и искренние как пасмурное небо песни проникают в самое сердце. Музыка коллектива — это не унылый саундтрек для разбитых сердец, а многослойная терапевтическая эмоция, «меланхолия, дающая надежду». passmurny исследуют чувства честно и глубоко, показывая, что в тихой скорби можно найти точку роста, а в пасмурной погоде — повод остановиться и прислушаться к себе.