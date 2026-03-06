ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

passmurny

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

passmurny впервые отправляются в тур в 2026 году с презентацией нового альбома. passmurny — это группа с адептами эстетизированной печали. Красивые, романтичные и искренние как пасмурное небо песни проникают в самое сердце. Музыка коллектива — это не унылый саундтрек для разбитых сердец, а многослойная терапевтическая эмоция, «меланхолия, дающая надежду». passmurny исследуют чувства честно и глубоко, показывая, что в тихой скорби можно найти точку роста, а в пасмурной погоде — повод остановиться и прислушаться к себе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста