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Parolibre

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Parolibre — участники Московского джазового фестиваля и победители Всероссийского конкурса молодёжных джазовых коллективов. Инструментальное трио, которое объединяет японский нью-джаз, арт-рок и эстетику игровых саундтреков. В этот вечер прозвучат треки с нового альбома «5», записанного этим летом в легендарной «SmartAudio Recording Lab», а также любимые композиции из предыдущих релизов. Перед концертом — роуд-муви о создании альбома, которое покажет Parolibre с другой стороны: от первых идей до записи. Если хочется музыки, которая не просто звучит, а рассказывает историю — этот вечер для тебя.

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