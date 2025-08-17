В воскресенье смотришь фильм, который повествует о жизни панков середины восьмидесятых годов. Мир — его враг, анархия — его религия. Отправься в захватывающее путешествие по жизни главного героя, и по дороге ты встретишь панков, позеров, модов, фриков, наркоманов и других личностей. Отец Стиво, бывший хиппи, считает, что его жизнь проходит впустую и убеждает сына поступить в Юридическую школу Гарварда, которую он сам окончил. Но у Стиво, под, казалось бы, непробиваемой броней из ирокеза, сережек и кожи, скрывается много мыслей. Встает вопрос: как сохранить свою индивидуальность и жить в обществе? Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход по донатам от 100 Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.