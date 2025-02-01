«ПсиХХХо» презентует новый альбом «Сгорели корабли». На настоящим момент это самая зрелая работа группы, и, без преувеличения, концептуальная, в том смысле, что все треки на альбоме связаны друг с другом. Повествование ведется от лица девушки за кадром, которая рецензирует и невзначай хейтит треки своего бывшего парня. Параллельно приоткрывая завесу тайны их прошлых отношений, она предупреждает его о некой грозящей ему опасности. «Так получилось...» - панк группа из Нижнего Новгорода. «Сатира высмеивающая свои и чужие пороки, панк не запертый в рамки стиля, то что мы делаем по приколу, для души». «Можно? Нужно!» - Группа из Нижнего Новгорода. Since 2019. «Играем легкий панк-рок для мальчиков и девочек». «Как хочешь» - Название группы говорит само за себя. «Как хочешь» - появилась с целью повеселить себя и окружающих. Так что относись к группе, как хочешь, хочешь критикуй, а хочешь угарай вместе с нами!» Ближе к концерту билеты подорожают.