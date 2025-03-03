«<...> страданье есть способность тел, и человек есть испытатель боли. Но то ли свой ему неведом, то ли её предел». Иосиф Бродский Премьера. Спектакль «Ожоги» исследует абьюзивные отношения и природу насилия. Перед зрителем разворачивается пугающе знакомая история болезненной зависимости между людьми. Здесь не дают советов и ответов, лишь задаются вопросом: как разорвать эту связь? Как перестать приезжать по первому звонку и вестись на дешёвые угрозы? Как никогда больше не жертвовать собой ради чужого минутного удовольствия? Все детали спектакля: текст, пластика и хореография, минимум декораций и реквизита — собираются в единый механизм. Движение этого механизма циклично, перед зрителем возникает своеобразный вечный двигатель насилия, который можно представить в любых отношениях: дружеских, романтических, рабочих, семейных. Что скрепляет его детали и запускает его? Историю зритель видит глазами главной героини. Перед ним раскрываются самые сокровенные мотивы и мысли, на сцене творится алхимия насилия, сливаются воедино любовь и ненависть, пока этот сплав не выплеснется наружу, обжигая жертву или, скорее, её тень, безмолвный отпечаток в сознании насильника. Жертва получит право высказаться только в конце, в тот миг, когда кажется, что цикл страдания может быть разорван. В спектакле он неизбежно начнётся заново, создавая ощущение, что те же сцены игрались до входа зрителя в зал и продолжат разыгрываться после.